HABER

Bayburt'ta, 2 gün önce kaybolan genç kız aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 21:29 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta, 2 gün önce evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Melike Erdoğan'ın (21) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Bayburt'ta, 2 gün önce kaybolan genç kız aranıyor

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'ta, 2 gün önce evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Melike Erdoğan'ın (21) bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Bayburt'ta, merkeze bağlı Akşar köyünde oturan Melike Erdoğan, pazar günü evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Yakınlarının çevrede aradığı ancak bulamadığı genç kız için jandarma ekiplerine haber verildi. Köye gelen jandarma, AFAD, UMKE ve Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı komandolar, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. İz takip köpeği ve drone kullanılan aramalar, Akşar köyü ve Vavuk Dağı Geçidi'nde yoğunlaştırıldı. Genç kıza dair henüz bir iz bulunamadı.
Öte yandan, Melike Erdoğan'ın geçen yılda da kaybolduğu, bir gün sonra ormanda bulunduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Bayburt'ta, 2 gün önce kaybolan genç kız aranıyorBayburt'ta, 2 gün önce kaybolan genç kız aranıyor

PARTNERReynmen'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! İlk kez konuştuReynmen'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! İlk kez konuştu
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldüOtomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölüOtomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Eski ortakların kavgası kamerada!

Eski ortakların kavgası kamerada!

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Merkez'den 'sigara zammı' vurgusu

Bir anda ortalık karıştı! Polis telsizle yardım istedi

Bir anda ortalık karıştı! Polis telsizle yardım istedi

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

Suçüstü yakalandılar!

Suçüstü yakalandılar!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.