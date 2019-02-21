HABER

Bayburt'ta 9 cana mal olan 'ölüm çukuru'nu, İTÜ'den 3 uzman inceleyecek

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 12:00 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta, geçen yıl, İran plakalı otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 6 metrelik çukura düşmesi sonucu meydana gelen 6'sı İranlı 9 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili, İTÜ İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanlığı'na bağlı Trafik Kürsüsü'nde görev yapan akademisyenlerden oluşturulacak en az 3 kişilik bilirkişi heyeti rapor hazırlayacak.

Bayburt'ta 9 cana mal olan 'ölüm çukuru'nu, İTÜ'den 3 uzman inceleyecek

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT'ta, geçen yıl, İran plakalı otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 6 metrelik çukura düşmesi sonucu meydana gelen 6'sı İranlı 9 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili, İTÜ İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanlığı'na bağlı Trafik Kürsüsü'nde görev yapan akademisyenlerden oluşturulacak en az 3 kişilik bilirkişi heyeti rapor hazırlayacak. Bilirkişi heyeti, kazadaki kusurlular ile kusur oranlarını belirleyerek, dava dosyasına gönderecek.
Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında haklarında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar şantiye şefi Şeref Ali, formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım ile ilk kazayı yapan otomobil sürücüsü Recep Güzel hazır bulundu. Duruşmada olay yerinde inceleme yapan polis ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinde görev yapan görevliler ile kaza ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ve polis ekiplerinde yer alan personel tanık olarak dinlendi. Tanık avukatlarına karşı sanık avukatlarının savunma yaptığı duruşmada mahkeme, dosyanın, 'şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kusurluların, kusurun ve niteliğinin net olarak tespiti' için İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanlığı'na bağlı Trafik Kürsüsü'nde görev yapan akademisyenlerden oluşturulacak en az 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine karar verdi. Duruşma, ertelendi.
NE OLMUŞTU?
Kaza, 29 Mart'ta saat 20.30 sıralarında, Bayburt Gümüşhane Yolu Akşar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihalesi yapılan yolda, şirket, menfez çalışması başlatılınca, tek şerit ulaşıma kapatıldı. Olay günü Gümüşhane'den Bayburt yönüne giden Recep Güzel, 16 KIP 92 plakalı otomobiliyle 'sola mecburi yön' levhasına çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Güzel, yardım istemeye gitti. İlk kaza nedeniyle mecburi yön levhasını görmeyen Recep Kuyruk'un kullandığı 61 BT 285 plakalı minibüs ile Alireza Bakhızadeh'in kullandığı 50 E 61910 İran plakalı otomobil, art arda ulaşıma kapalı yolda menfez çalışması için kazılan 6 metre derinliğindeki çukura düştü. Kazada 6'sı İranlı, 3'ü Türk 9 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Hazırlanan 14 sayfalık iddianamede şüpheli ve tanık ifadeleri, polis ve jandarma kaza tespit tutanağı, olay yeri inceleme raporu, savcılıkça görevlendirilen 3 kişiden oluşan 'trafik bilirkişi heyeti'nin raporu ile Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan kusur raporu yer aldı. Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; ihmalleri ve kusurları olduğu iddiasıyla firmanın şantiye şefi Şeref Ali, formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım, otomobil ile minibüsün çukura düşmeden önce çarptığı sola mecburi yön levhasını tekrar görünür hale getirmediği gerekçesiyle diğer otomobilin sürücüsü Recep Güzel hakkında, 'Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesi gereği 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çukura düşen minibüsün sürücüsü Recep Kuyruk ile otomobil sürücüsü Alireza Bakhızadeh de kusurlu bulundu.
İŞARETLEMELER UYGUN YAPILMAMIŞ
Bilirkişi raporunda, kazanın meydana geldiği çalışma alanındaki işaretlemelerin 'Trafik İşaretleme Yönetmenliği'nde gösterilen esaslara göre yapılmadığı bildirildi. Karayolları Kontrol Şefi H.B.A.'nın, yüklenici firma tarafından düzenlenen 'işaretleme tutanağı'nı gerek yönetmenliğe gerekse çalışma alanındaki işaretlemelere uygun olmamasına rağmen imzaladığı ve kontrol görevini yerine getirmediği kaydedildi. Karayolları Kontrol Şefi H.B.A. da kazanın oluşumunda yüzde 20 oranında kusurlu bulundu.

FOTOĞRAFLI

Bayburt'ta 9 cana mal olan 'ölüm çukuru'nu, İTÜ'den 3 uzman inceleyecekBayburt'ta 9 cana mal olan 'ölüm çukuru'nu, İTÜ'den 3 uzman inceleyecekBayburt'ta 9 cana mal olan 'ölüm çukuru'nu, İTÜ'den 3 uzman inceleyecekBayburt'ta 9 cana mal olan 'ölüm çukuru'nu, İTÜ'den 3 uzman inceleyecek

Bunu yiyen bir daha bırakmıyor! Bunu yiyen bir daha bırakmıyor!
Kaçak göçmenleri taşıdığı otomobille polis aracına çarptıKaçak göçmenleri taşıdığı otomobille polis aracına çarptı
Mersin'de çatlaklar oluşunca boşaltılan 5 katlı bina çöktü (2) -YenidenMersin'de çatlaklar oluşunca boşaltılan 5 katlı bina çöktü (2) -Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Benim cenazem de çıkacak göreceksiniz'

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Cenazem çıkacak göreceksiniz'

Eşi ve kızı öldürülen İsmail Güzel cinayet gününü anlattı

Anneyi öldürdü, kızını kaçırarak boş araziye götürdü...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.