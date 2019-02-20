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Bayburt'ta 9 kişinin öldüğü kazaya ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 22:50 | Son Güncelleme

Otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu 9 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada, kaza yerine ilk giden trafik ve jandarma ekipleri tanık olarak dinlendi

Bayburt'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu 9 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan yüklenici firma çalışanı Coşkun A, Köksal Y. ve Şerif A, kazanın yaşandığı alanda daha önce maddi hasarlı kaza yapan Recep G. ile Karayolları Kontrol Şefi Hasan Bülent A, maktullerin yakınları, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Davanın üçüncü celsesinde, kaza sonrası olay yeri incelemesini yapan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ile kaza ihbarı üzerine olay yerine ilk giden trafik ekipleri tanık olarak dinlendi.

Heyet, tanıkların beyanlarına karşı taraf avukatlarının savunmasını da dinledi.

Mahkeme başkanı, olayın ölümle sonuçlanması nedeniyle şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kusurluların, kusurun ve niteliğinin net olarak tespiti için İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanlığına bağlı Trafik Kürsüsünde görev yapan öğretim görevlilerinin yer alacağı en az üç kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi.

Duruşma, oluşturulacak heyetten bilirkişi raporu alınması için ertelendi.

- Olay

Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde, 29 Mart 2018'de İran plakalı otomobil, menfez inşaatı için açılan çukura düşmüştü. Kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düşmüş, kazada 3'ü Türk, 6'sı İran uyruklu 9 kişi yaşamını yitirmiş, biri Türk, ikisi İran uyruklu 3 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada, yüklenici firma çalışanı 3 kişi tutuklanmış, bu kişiler daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere farklı tarihlerde tahliye edilmişti.

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