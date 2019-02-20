Bayburt'ta 9 kişinin öldüğü kazaya ilişkin dava

Bayburt'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu 9 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan yüklenici firma çalışanı Coşkun A, Köksal Y. ve Şerif A, kazanın yaşandığı alanda daha önce maddi hasarlı kaza yapan Recep G. ile Karayolları Kontrol Şefi Hasan Bülent A, maktullerin yakınları, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Davanın üçüncü celsesinde, kaza sonrası olay yeri incelemesini yapan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ile kaza ihbarı üzerine olay yerine ilk giden trafik ekipleri tanık olarak dinlendi.

Heyet, tanıkların beyanlarına karşı taraf avukatlarının savunmasını da dinledi.

Mahkeme başkanı, olayın ölümle sonuçlanması nedeniyle şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kusurluların, kusurun ve niteliğinin net olarak tespiti için İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanlığına bağlı Trafik Kürsüsünde görev yapan öğretim görevlilerinin yer alacağı en az üç kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi.