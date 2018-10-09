HABER

Bayburt'ta 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 17:29 | Son Güncelleme

Bayburt'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu 9 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda şüpheliler hakkında, ikişer yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

Bayburt'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu 9 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, şüpheliler hakkında ikişer yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi, savcılık tarafından şüpheliler Coşkun A, Köksal Y, Recep G. ve Şerif A. hakkında hazırlanan 14 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme, 3'ü yüklenici firma sorumlusu, biri ise kazanın yaşandığı alanda daha önce maddi hasarlı kaza yapan 4 şüpheli hakkında da "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ikişer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianameyi kabul etti.

Sanıkların yargılanmasına 23 Ekim Salı günü başlanacak.

Mahkemece kabul edilen iddianamedeki bilirkişi, kazanın meydana geldiği güzergahta 5 metre 90 santim çukur kazan ancak yönetmelik esaslarına göre tedbir almayan firmanın şantiye şefini yüzde 30, kontrol görevini yerine getirmeyen karayolları şefini ise yüzde 20 kusurlu buldu.

İddianamede, şüpheli konumda olan polis memuru için Bayburt Valiliğinden izin talep edildiği ancak bu talebin henüz neticelenmediği, diğer şüpheli karayolları çalışanı için Trabzon Valiliğinin izin vermediği, bahsi geçen karara Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz ettiği belirtildi. Ancak bu itirazın da henüz neticelenmediği, dosya kapsamında yer alan diğer şüpheliler açısından dosyanın tekamül ettiği ve dosyanın sürüncemede kalmaması için şüpheli konumdaki bu iki devlet memuru açısından ayırma kararı verildiği de iddianamede yer aldı.

- Olay

Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde 29 Mart'ta İran plakalı otomobil, menfez inşaatı için açılan çukura düşmüştü. Kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düşmüş, kazada 3'ü Türk, 6'sı İran uyruklu 9 kişi yaşamını yitirmiş, biri Türk, ikisi İran uyruklu kişi de yaralanmıştı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada yüklenici firma çalışanı 3 kişi tutuklanmış, bu kişiler daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere farklı tarihlerde tahliye edilmişti.

PARTNERKim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!
Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?
Başkan Seçen, cübbe giyip, diplomasını aldıBaşkan Seçen, cübbe giyip, diplomasını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
9 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza Bayburt iddianame

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evine yapılan MHP baskınında ikinci perde: Eline tüküreyim!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evine yapılan MHP baskınında ikinci perde: Eline tüküreyim!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda bir acı haber daha geldi

Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda bir acı haber daha geldi

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.