Bayburt'ta 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi

Mahkemece kabul edilen iddianamedeki bilirkişi, kazanın meydana geldiği güzergahta 5 metre 90 santim çukur kazan ancak yönetmelik esaslarına göre tedbir almayan firmanın şantiye şefini yüzde 30, kontrol görevini yerine getirmeyen karayolları şefini ise yüzde 20 kusurlu buldu.

Mahkeme, 3'ü yüklenici firma sorumlusu, biri ise kazanın yaşandığı alanda daha önce maddi hasarlı kaza yapan 4 şüpheli hakkında da "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ikişer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianameyi kabul etti.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi, savcılık tarafından şüpheliler Coşkun A, Köksal Y, Recep G. ve Şerif A. hakkında hazırlanan 14 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Bayburt'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu 9 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, şüpheliler hakkında ikişer yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, şüpheli konumda olan polis memuru için Bayburt Valiliğinden izin talep edildiği ancak bu talebin henüz neticelenmediği, diğer şüpheli karayolları çalışanı için Trabzon Valiliğinin izin vermediği, bahsi geçen karara Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz ettiği belirtildi. Ancak bu itirazın da henüz neticelenmediği, dosya kapsamında yer alan diğer şüpheliler açısından dosyanın tekamül ettiği ve dosyanın sürüncemede kalmaması için şüpheli konumdaki bu iki devlet memuru açısından ayırma kararı verildiği de iddianamede yer aldı.

- Olay

Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde 29 Mart'ta İran plakalı otomobil, menfez inşaatı için açılan çukura düşmüştü. Kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düşmüş, kazada 3'ü Türk, 6'sı İran uyruklu 9 kişi yaşamını yitirmiş, biri Türk, ikisi İran uyruklu kişi de yaralanmıştı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada yüklenici firma çalışanı 3 kişi tutuklanmış, bu kişiler daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere farklı tarihlerde tahliye edilmişti.

