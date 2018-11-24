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Bayburt'ta Ak Parti adayı Yumak oldu, bazı partililer istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 18:10 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Bayburt Belediye Başkan Adayı olarak Fatih Yumak'ı açıkladı.

Bayburt'ta Ak Parti adayı Yumak oldu, bazı partililer istifa etti

BAYBURT, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Bayburt Belediye Başkan Adayı olarak Fatih Yumak'ı açıkladı. Adayın açıklanmasının ardından bazı partililer istifa ettiğini duyurdu.
AK Parti'de, Bayburt Belediye Başkan Adayı olarak Ak Parti İl Başkanı Fatih Yumak açıklandı. 1984 yılında Bayburt’ta doğan Yumak, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı. MÜSİAD Bayburt’un kurucu başkanlığını yapan Yumak, 13 Eylül 2017 tarihinde AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'na atandı.
AK PARTİ'DE İSTİFALAR GELDİ
Bayburt Belediye Başkan Adayı olarak Fatih Yumak'ı açıklanmasının ardından belediye başkan aday adayı Ak Parti eski İl Başkanı Hakan Kobal partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve eski milletvekili aday adayı Fatih Ocaklı ile Arpalı Beldesi Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Murathan Irmak da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Bayburt'ta Ak Parti adayı Yumak oldu, bazı partililer istifa ettiBayburt'ta Ak Parti adayı Yumak oldu, bazı partililer istifa ettiBayburt'ta Ak Parti adayı Yumak oldu, bazı partililer istifa etti

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