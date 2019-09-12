Bayburt'ta asırlık 'ihram' geleneği yaşatılıyor

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA)- BAYBURT'ta, Anadolu'da el tezgahlarında dokunan ve birçok yörede kadınların 'geleneksel giysileri arasında yer alan 'ihram' dokumacılığı geleneği, Sevim Ataner ve Sevgi Köse kardeşlerin baba yadigarı evlerinde kurdukları atölyede yaşatılıyor. Bazı bölgelerde 'ehram' olarak adlandırılan ihram dokumacılığından yapılan yelek, çanta, masa örtüsü, seccade gibi pek çok ürün, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.

Anadolu'da el tezgâhlarında dokunan ve birçok yörede kadınların geleneksel giysileri arasında yer alan 'ihram' geleneği Bayburt'ta asırlardır sürdürülüyor. Tüm vücudu kaplayan ihram, yazın serin tutarken kışın ise giyen kişiyi sıcak tutuyor. Kentte açılan atölyeler sayesinde meslek öğrenen ve iş hayatına giren kadınlar da ihram yapımını öğreniyor. İhram dokumacılığından yapılan yelek, çanta, masa örtüsü, seccade, perde ve kravat gibi pek çok ürün de kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

KIZ KARDEŞLER ATÖLYE KURDULAR

Bayburtlu Sevim Ataner ve Sevgi Köse kardeşler de Anadolu'daki el tezgâhlarında dokunan ve birçok yörede kadınların geleneksel giysisi arasında yer alan ihramı gelecek kuşaklara taşımak için baba yadigarı evlerini atölyeye dönüştürdü. Kardeşler 4 yılı aşkın sürededir dokumacılık yaparak, bir yandan 'ihram' geleneğini yaşatmaya çalışırken, bir yandan da kurs bünyesinde meraklılarına eğitim veriyor.

‘İHRAMCILIK TAMAMEN BİTMİŞTİ’

İhrama olan ilginin sevindirici olduğunu belirten Sevgi Köse, kursiyerlerin dokumacılığını öğrenmekten memnun olduklarını söyledi. Köse, “Bayburt ihramı Bayburtlu kadınların dış giysisi, dışarı çıktığı zaman üzerine aldıkları pardesü gibi. Öncelerden evlerde yüzde 90 ihramcılık vardı. Şimdi ise hediyelik eşya olarak yapıyoruz. Bayburt’ta bu üretimi sadece biz yapıyoruz. İhramcılık tamamen bitmişti. Onlarca kadına kurs verdik. Burada ördüğümüz ihramları dizi setlerine gönderiyoruz. Kursiyerlerde burada olmaktan evlerine kazanç sağlamaktan ve ihram yapımını öğrenmekten memnunlar. Genç kızlar beyaz, orta yaşlı kadınlar mor ve siyah ihram ise yaşlı kadınları ifade eder” dedi.

'HEM MADDİ HEM MANEVİ FAYDA SAĞLIYOR'

Kursiyerlerden Saliha Sevgi ise kursun ev hanımlarına ciddi katkı sunduğunu ifade ederek, "Bize bu imkânı verenlerden Allah razı olsun. Bizim için çok ideal bir yer. Evde boş oturuyorduk, burada hem maddi hem de manevi açıdan fayda sağlıyor” diye konuştu.

İHRAM DOKUMACILIĞI

İEhram, ince eğrilmiş koyun yününden yapılan, düz yüzeyli mekikli dokumanın ve bu dokumanın iki kanadının birleştirilmesiyle elde edilen kadın dış giysisinin adıdır. İhram daha çok Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri başta olmak üzere, buralara yakın illerdeki el tezgâhlarında üretilip kullanılır. Yazılı kaynaklarda ihramın ilk ne zaman dokunmaya ve kullanılmaya başlandığına ilişkin kesin bilgiye ulaşılamamakla birlikte bugünkü şekliyle 1850’li yıllardan beri kullanıldığı belirtilmektedir. Bayburt'un el sanatlarında önemli yere sahip ihram; özellikle kadınların tercih ettiği kıyafetlerin başında gelir. iEhram dokumacılığından tasarlanan yatak örtüsü, masa örtüsü, modernize edilmiş kadın giysileri (yelek, şal, fular, şapka) ve çanta gibi aksesuarlar da üretilmektedir.