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Bayburt’ta Atatürk anıtı tekrar yerine monte edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 09:57 | Son Güncelleme

Bayburt’ta bir süre önce kaldırıldığı iddia edilerek sosyal medyada tepkilere neden olan Atatürk anıtı tekrar yerine monte edildi.Bayburt Belediyesinin ’Saray Bahçesi’ düzenlemesi kapsamında geçici olarak kaidelerinden sökülen Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarına ait heykeller, üzerleri brandayla örtülerek Belediye Fen İşleri malzeme parkının açık alanına konuldu.

Bayburt’ta bir süre önce kaldırıldığı iddia edilerek sosyal medyada tepkilere neden olan Atatürk anıtı tekrar yerine monte edildi.
Bayburt Belediyesinin ’Saray Bahçesi’ düzenlemesi kapsamında geçici olarak kaidelerinden sökülen Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarına ait heykeller, üzerleri brandayla örtülerek Belediye Fen İşleri malzeme parkının açık alanına konuldu. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci parkın hizmete açılmasına kısa bir süre kala Atatürk anıtını tekrar park alanına monte ettirdi. Sabah 05.00 sularında çalışmalara başlayan ekipler yaklaşık 3 saat gibi bir sürede anıtı alana monte etti. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de Atatürk heykeli yerine konarken alanda incelemelerde bulundu.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci alanda yaptığı açıklamada, “Bayburt Belediyesi tarafından daha önceden yapılan bir çevre düzenlemesi nedeniyle kaldırılan Atatürk anıtı yeniden yerine konulmakta şuanda tabi sosyal medyada farklı şekillerde ifadelerde bulunuldu. Bayburt milli ve manevi değerleri gerçekten üst seviyede olan bir şehirdir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu gazi Mustafa kemal Atatürk’ün şu anda konulan anıtı uygun bir alanda saklanmış ve tekrar ona bir layık şekilde düzenleme yapılarak yerine konulmaktadır. Hiçbir zaman Bayburt halkı farklı şekillerde ifade edildiği gibi ona karşı Türkiye Cumhuriyetinin kurucusuna karşı mevcut yapısı itibariyle her zaman saygı duymuş onun yaptıklarıyla her zaman gurur duymuştur şu anda da layık bir şekilde yeniden düzenleme yapıldı ve yerine konulmuştur bu konuda bu şekilde kapanmıştır” diye konuştu.
Sosyal medyada Bayburt’la ilgili kötü söylemlerle ilgili de konuşan başkan Pekmezci, bu yorumları Bayburt’un hak etmediğini ifade ederek, “Onlar bizi çok üzen bizi gerçekten üzen şeyler. Bayburt halkı her zaman tarihin her döneminde kendine yakışır bir şekilde milli ve manevi duygularla özenmiş bir kahramanlık destanı yazmış bir neslin çocuklarıdır. Onun için o kahraman şehrin insanlarına layık görülen ve ifade edildiği şekliyle uygun bir tavır ve davranış olmadığını özellikle burada bir belediye başkanı olarak olayı gerçekten üzülerek ifade etmek istiyorum yakışmayan bi üslup içerisindeydi biz Bayburtlular olarak her zaman bu hasretlerimizi öne çıkarmışızdır ve Türkiye cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını da hiç bir zaman unutmamışızdır. Tahmin ediyorum şu anda bir yoğun çalışma var bu çalışma içerisinde de tahmin ediyorum 20 gün veya 1 ay içerisinde arzu ettiğimiz manada düzenlenip önümüzdeki ay içerisinde 22-28 temmuz tarihleri arasında Bayburt’un uluslararası 25. Dede korkut kültür ve sanat şölenlerimiz var bu vesileyle o güne hazırlamış olacağız" dedi.

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