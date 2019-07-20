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Bayburt'ta baraj gölünde tekne turu keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 11:34 | Son Güncelleme

BAYBURT'un Demirözü ilçesinde bulunan baraj gölündeki tekne turları ilgi görüyor. Baraj gölü kıyısında kamp kuranlar, kırmızı benekli alabalık da avlıyor.  Demirözü'nde Lori Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1996-2003 yılları arasında inşa edilen toprak gövde dolgu tipi olan Demirözü Barajı ile 5,68 kilometrekare göl oluştu.

Bayburt'ta baraj gölünde tekne turu keyfi

Murat SÖYLEMEZ/DEMİRÖZÜ, (Bayburt), (DHA)- BAYBURT'un Demirözü ilçesinde bulunan baraj gölündeki tekne turları ilgi görüyor. Baraj gölü kıyısında kamp kuranlar, kırmızı benekli alabalık da avlıyor.
Demirözü'nde Lori Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1996-2003 yılları arasında inşa edilen toprak gövde dolgu tipi olan Demirözü Barajı ile 5,68 kilometrekare göl oluştu. Kentte tarım arazilerinin sulamasında kullanılan baraj, aynı zamanda turizm destinasyon alanı haline geldi. Demirözü Belediyesi'nin girişimleriyle göl kıyısında ahşap kamelyalar konuldu, piknik alanları ve yürüyüş yolları oluşturuldu. Baraj gölünde tekne turları da düzenlenmeye başladı. Deniz olmayan kentte, baraj gölündeki tekne turları ilgi görüyor. Bayburt'un yanı sıra Gümüşhane, Erzurum ve Erzincan'dan kente gelenler, tekne turuna çıkıyor. Baraj gölü kıyısında kamp kuranlar, kırmızı benekli alabalık da avlıyor.
150 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, geçen yıl yaklaşık 80 bin kişinin baraj gölünü ziyaret ettiğini belirterek ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Gürer, "İlçemizde turist sayısı her geçen gün artıyor. Bu yıl beklentilerimiz biraz daha yukarıda. Nasip olursa yaptığımız birkaç tane peyzaj düzenlemesiyle burayı daha farklı bir boyuta getireceğiz. Böylece 100 ile 150 bin arasında bir turist ziyareti beklentimiz var. Buranın diğer bir güzelliği sulama kanalı olduğu için doğal kırmızı benekli alabalık barındırması. Bu sebeple civar illerden balık tutmaya ve baraj çevresinde kamp kurmaya gelenler oluyor" dedi.
Demirözü Barajı’nın doğal yapısını koruduklarını kaydeden Gürer, "Baraj gölü kıyısında peyzaj çalışması yaparken sadece çamurlu yerleri ıslah ettik. Onun dışında doğal bitkilerle elde edilen malzemelerle inşa edilmiş bir tesisimiz mevcuttur. Barajımızda iki tane gemimiz var. Bu gemilerle gelen ziyaretçilere baraj üzerinde çok uygun fiyata 45 dakikalık turlar düzenliyoruz. Devletimizin tasarruf tedbirlerini uyguladığı zamanlarda bile bizim fiyatlarımız dışarıdan gelecek ziyaretçiler çok uygun. Ziyaretçilerimiz, İstanbul Ankara gibi illerde ödeyecekleri ücretin yarısından azını ödeyerek ayrılıyorlar. Tüm vatandaşlarımızı, buranın havasından ve doğal güzelliklerinden yararlanması için buraya davet ediyoruz" diye konuştu.
Baraj gölünde tekne turuna çıkanlar da keyifli anlar yaşadıklarını belirtti.
FOTOĞRAFLI

Bayburt'ta baraj gölünde tekne turu keyfiBayburt'ta baraj gölünde tekne turu keyfiBayburt'ta baraj gölünde tekne turu keyfiBayburt'ta baraj gölünde tekne turu keyfi

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