Bayburt'ta bir kadını öldürdüğü, bir kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Bayburt'ta bir kadını bıçakla öldürdüğü, bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Recai Ç. adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir'i 12 Aralık'ta bıçaklayarak öldürdüğü, cinayetin ardından Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesine giderek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda çalışan Süleyman Alan'ı (47) bıçakla yaraladığı öne sürülen Recai Ç, üniversitenin güvenlik görevlilerince yakalanmış ve ekiplerce gözaltına alınmıştı.

