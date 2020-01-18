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  4. Bayburt'ta çığ felaketinde hayatını kaybedenler anıldı

Bayburt'ta çığ felaketinde hayatını kaybedenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

Bayburt'ta çığ felaketinde hayatını kaybedenler anıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt'un Üzengili köyünde 18 Ocak 1993 yılında meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden 59 kişi için anma programı düzenlendi.

Üzengili Köyü Derneğince köy meydanında organize edilen anma programına, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, AFAD İl Müdürü Adil Arslan, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, Üzengili Köyü Muhtarı İhsan Aktürk, Üzengili Köyü Derneği Başkanı Muharrem Aktürk ve köy sakinleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, çığ felaketinde hayatını kaybedenler için dua etti.

Dernek Başkanı Aktürk, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen çığda hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirterek, kendilerini böyle bir günde yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini iletti.

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Bayburt Çığda hayatını kaybedenler anıldı Üzengili köyü

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