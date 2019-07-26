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Bayburt’ta cirit müsabakası nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:36 | Son Güncelleme

Bu yıl 25.’si organize edilen Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri kapsamında cirit müsabakası düzenlendi.Bayburt Belediyesi Cirit Sahası’nda gerçekleştirilen müsabakayı Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek ve çok sayıda vatandaş izledi.Bayburt, 21 Şubat, Genç Osman ve Dede Korkut Atlı Spor Kulüplerinin karşılaştığı müsabakalar oldukça heyecanlı anlara sahne oldu.

Bayburt’ta cirit müsabakası nefes kesti

Bu yıl 25.’si organize edilen Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri kapsamında cirit müsabakası düzenlendi.
Bayburt Belediyesi Cirit Sahası’nda gerçekleştirilen müsabakayı Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek ve çok sayıda vatandaş izledi.
Bayburt, 21 Şubat, Genç Osman ve Dede Korkut Atlı Spor Kulüplerinin karşılaştığı müsabakalar oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Vefa Karadeniz’in hakemliğinde icra edilen müsabakada kazanan dostluk olurken müsabaka sonunda protokol üyeleri tarafından günün anısına kulüp başkanlarına plaket verildi.
Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Pekmezci, Geleneksel yaşamımızın en önemli öğelerinden birinin cirit sporu olduğunu kaydederek, "Bugün Bayburt’ta yiğitler otağında cirit ekiplerimiz karşılaşmaya çıkıyor. Bu geleneksel olarak devam edecek ve gelecek kuşaklara da bu kültür öğesinin en önemli unsurunu aktarmaya çalışacağız" dedi.

Bayburt’ta cirit müsabakası nefes kesti

Bayburt’ta cirit müsabakası nefes kesti

Bayburt’ta cirit müsabakası nefes kesti

Bayburt’ta cirit müsabakası nefes kesti

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