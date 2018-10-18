Bayburt'ta dolmuş ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Bayburt'ta dolmuş ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.A'nın kullandığı 69 D 0002 plakalı dolmuş Kışla kavşağında H.B. yönetimindeki 29 DH 673 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki aracın refüje savrulduğu kazada, sürücü E.A. ile dolmuşta yolcu olarak bulunan Esra Şentürk ve Yasemin Günal yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüye Esentepe Mahallesi'nden şehir içi istikametine giden kamyonetin kırmızı ışıkta durduğu yansıyor.
Görüntüde yeşil ışığın yanmasıyla kamyonetin hareketlendiği, Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü istikametinden gelen dolmuşun kendisi için yanan kırmızı ışıkta durmayarak kamyonete çarpması yer alıyor.
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