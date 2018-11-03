Bayburt'ta dördüncü kattan düşen çocuk öldü

Bayburt'ta dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki Melisa Tekdemir, Şingah Mahallesi Hayat Sokak'taki apartmanın dördüncü katında bulunan evlerinin penceresinden toprak zemine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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