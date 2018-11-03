HABER

Bayburt'ta dördüncü kattan düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

Bayburt'ta dördüncü kattan düşen çocuk öldü

Bayburt'ta dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki Melisa Tekdemir, Şingah Mahallesi Hayat Sokak'taki apartmanın dördüncü katında bulunan evlerinin penceresinden toprak zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
Tarihi camiye PVC'den giriş yaptılarTarihi camiye PVC'den giriş yaptılar
İznik’te turistler, Mehter Marşı ile karşılandıİznik’te turistler, Mehter Marşı ile karşılandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayburt Çocuk yüksekten düşme

En Çok Okunan Haberler

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Muş'un fedakar öğretmenleri

Muş'un fedakar öğretmenleri

Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı

Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi

Tunceli'de ilkel şartlarda yaşayan aile ilgili yeni gelişme! Vali Arslantaş'tan açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.