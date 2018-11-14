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Bayburt'ta eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 22:01 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın bir günlüğüne eğitime ara verildi.   Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bayburt'ta eğitime kar engeli

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın bir günlüğüne eğitime ara verildi.
Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı kentte, eğitim ve öğretime ara verildi. Bayburt Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildiğini duyurdu. Duyuruda hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Bu arada Doğu Karadeniz'i Bayburt üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Kop Dağı geçidi de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri Kop Dağı geçidinde yol açma çalışması başlattı.

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