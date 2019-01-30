Bayburt’ta eğitime kar engeli

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden kar yağışı, şiddetli rüzgar nedeniyle özellikle yüksek mevkilerde oluşan yoğun tipi ve aşırı buzlanma nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için 9 Ocak Çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır” denildi.
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