HABER

Bayburt’ta evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeş ile halaları toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 13:35 | Son Güncelleme

Bayburt’un merkeze bağlı Maden köyünde bir evde çıkan yangında, hayatını kaybeden Hatice Beyaz ile yeğenleri Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) memleketleri Artvin’in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde toprağa verildi.Bayburt’un merkeze bağlı Maden köyünde çobanlık yapan Rıdvan Beyaz’ın evinde Perşembe günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bayburt’un merkeze bağlı Maden köyünde bir evde çıkan yangında, hayatını kaybeden Hatice Beyaz ile yeğenleri Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) memleketleri Artvin’in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde toprağa verildi.
Bayburt’un merkeze bağlı Maden köyünde çobanlık yapan Rıdvan Beyaz’ın evinde Perşembe günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İtfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu evde Rıdvan Beyaz’ın çocukları Bekir (5) ve Ecrin (8) ile kız kardeşi Hatice Beyaz’ın (39) cansız bedenlerine ulaşıldı.
Yangında yaralanan Rıdvan ile eşi Halime Beyaz ise Bayburt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Gözyaşlarıyla uğurlandı
Hayatını kaybeden 2 kardeş ve halaları memleketleri Artvin’in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde toprağa verildi. Dokumacılar köyü camisinde kılınan cenaze namazına artından göz yaşları ve dualarla toprağa verildi.
Cenaze namazına, AK Parti Artvin Milletvekili Erken Balta, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, baba Rıdvan Beyaz ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERRihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...Rihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...
Yangında ölen hala ve 2 yeğeni toprağa verildiYangında ölen hala ve 2 yeğeni toprağa verildi
MSB: "Rus askerleri ile Fırat’ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandı"MSB: "Rus askerleri ile Fırat’ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandı"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisinin rahatlığı 'pes' dedirtti

Yine ortaya çıktılar! Bu kadarına da pes

Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı

Karar bozuldu! Yeniden gözaltına alındılar

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor!

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor!

Son dakika! Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Son dakika! Kıran-7 Operasyonu 2 bin 250 personel ile başladı!

Operasyon başladı! Komando, JÖH ve PÖH sahaya indi

2019 Milli Piyango büyük ikramiyeyi kazanan 326 gün sonra ortaya çıktı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.