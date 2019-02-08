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Bayburt'ta hasta çocuğa 3 saatte ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:42 | Son Güncelleme

Kar ve fırtına nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı

Bayburt'ta yolu kar ve fırtına nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan bir çocuk, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Yaylalar köyünde bir buçuk yaşındaki Ecrin Sürmeli, evlerinin banyosunda düşerek kafasını çarptı.

Ecrin'in çarpmanın etkisiyle kusması ve ayakta durmakta güçlük yaşaması nedeniyle babası Müslüm Sürmeli durumu 112 Acil Sağlık görevlilerine bildirdi.

Yolu kar ve fırtına nedeniyle kapalı köye ulaşamayan 112 Acil Sağlık görevlileri durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipleri bölgeye hareket etti.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından köye ulaşan 112 Acil Sağlık görevlileri, Ecrin Sürmeli'ye ulaştı.

Ambulansa taşınarak ilk müdahalesi yapılan Ecrin, Bayburt Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bayburt Çocuk fırtına hasta

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