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Bayburt'ta hırsızlık zanlıları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 19:27 | Son Güncelleme

DSİ'nin su pompalama istasyonlarından yaklaşık 2 milyon liralık malzeme çaldıkları iddia edilen 4 zanlı cezaevine gönderildi

Bayburt'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Kırzı, Aşağı Kırzı, Alıçlık ve Çatıksu köylerindeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait su pompalama istasyonlarındaki hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, su pompalama istasyonlarında yaptığı incelemelerde 2 şüphelinin parmak izini tespit etti.

Ekipler, gözaltına aldıkları 2 zanlının ifadeleri doğrultusunda hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi daha yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bayburt Adliyesine sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, su pompalama istasyonlarından çalınan malzemelerin kamuya maliyetinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

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Bayburt malzeme hırsızlığı tutuklama

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