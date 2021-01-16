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Bayburt’ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

16.01.2021 00:12 | Son Güncelleme:
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İl Koordinasyon Kurulu Vali Cüneyt Epcim Başkanlığında toplandı.İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı birinci dönem toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Metin Köse Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurulu Vali Cüneyt Epcim Başkanlığında toplandı.
İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı birinci dönem toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Metin Köse Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül ile yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda yapımına devam edilen projeler ile 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar değerlendirildi.
Vali Epcim, toplantıda yaptığı açıklamada yatırımcı bölge kuruluşları tarafından Bayburt’ta 2 milyar 679 milyon 228 bin lira tutarında 104 projenin yürütüldüğünü söyledi. Projelere ek olarak il kuruluşları tarafından Bayburt’ta 42 projenin yapımına devam edildiğini aktaran Vali Epcim, “Bu projelerin toplam bedeli de 364 milyon 178 bin liradır. Yatırımcı bölge ve İl kuruluşlarımız tarafından ilimizde yürütülen toplam 146 Projenin toplam tutarı 3 milyar 43 milyon 407 bin TL’dir. Bu yatırımlardan 64 adedi Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup Tarım sektörüne yönelik bu projelerin toplam bedeli 801 milyon 656 bin liradır. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Ulaştırma alanında 1 milyar 848 milyon lira tutarlı 22 proje yürütülmektedir. Ayrıca ilimizde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 8, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 4, İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü tarafından 3, Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürlüğü tarafından 2 ve Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü tarafından da 1 proje yürütülmektedir.” şeklinde konuştu.
Vali Epcim, pandemi sürecinin zorluklarına rağmen 2020 yılının yatırımlar noktasında verimli geçtiğine işaret ederek yatırım programı kapsamında çalışmalara devam edileceğini bildirdi.
Toplantı yatırımcı bölge ve il kuruluşu temsilcilerini sunumlarının ardından sona erdi.

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