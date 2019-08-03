HABER

Bayburt'ta işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:08 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta mangal kömürü üretim sezonu açıldı.

Bayburt'ta işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT'ta mangal kömürü üretim sezonu açıldı. Kavakyanı köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dağın eteğine kurulan çadırlarda kalan işçiler, sıcak havada, zorlu koşullarda mangal kömürü üretiyor.
Kent merkezine bağlı Kavakyanı köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dağın eteğine kurulan çadırlarda kalanlar, sıcak havada zorlu koşullarda mangal kömürü üretiyor. Kadın ve erkek işçiler, sabah dağlık alanlarda kestikleri odunları toplayarak başladıkları mesailerini, yaktıkları ateşin başında gece yarısına kadar devam ettiriyor. Meşe ormanlarından izinli olarak kesilen odunlar, günler süren çalışmayla kule şeklinde diziliyor, üzeri toprakla kapatılarak ateşe veriliyor. Yapımı zorlu bir uğraş gerektiren mangal kömürünün üretiminde çalışan işçiler, yaklaşık 100 dereceye ulaşan sıcaklıkla da mücadele ediyor. 15 gün süren yanma işleminin ardından odunlar, mangal kömürü halini alıyor. Zorlu sürecin ardından çuvallara doldurulan mangal kömürlerinin kilosu 3,5 TL'den ise satışa sunuluyor.
'EKMEK PARAMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Mangal kömürü üretiminde çalışan Mehmet Aslan, zorlu bir üretim yaptıklarını belirterek sıcaklığın oldukça fazla olduğunu söyledi. Aslan, "En çok mangal kömürlerini ateşten çıkarırken zorlanıyoruz. Üstümüz başımız toprak oluyor. Ekmek paramız için çalışıyoruz" dedi.
İşçi Fatma Aslan da "Bizim işimiz mangal kömürü üretmektir. Birkaç ay bu işte çalışıyoruz. Sıcak havada zor oluyor ama ekmeğimizi buradan kazanıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bayburt'ta işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisiBayburt'ta işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisiBayburt'ta işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisiBayburt'ta işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
İstanbul Boğazı'nda sadece 3 dalyan kaldıİstanbul Boğazı'nda sadece 3 dalyan kaldı
Ömer Halisdemir'in soyadı üzüm çeşidine verildi Ömer Halisdemir'in soyadı üzüm çeşidine verildi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

BirGün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

Eskişehir'deki cinayet sanığının anlattıkları şoke etti: Cesedi parçaladıktan sonra...

Cinayet sanığının kan donduran itirafı!

Didim'de korkunç olay! İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.