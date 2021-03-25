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  4. Bayburt’ta jandarmadan ’change oto’ operasyonu: 22 gözaltı

Bayburt’ta jandarmadan ’change oto’ operasyonu: 22 gözaltı

25.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt ve çevre illerde çalıntı, yakalamalı ve hacizli durumda bulunan araçların şasi numaralarını değiştirerek vatandaşlara satan gruba yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca Bayburt ve çevre illerde resmi belgede sahtecilik (change oto) suçunu işlediği değerlendirilen şahıslara yönelik 18 Mart 2020 tarihinden itibaren yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, haksız kazanç elde etmek maksadıyla, çalıntı, yakalamalı ve hacizli durumda bulunan araçların şasi numaralarını çeşitli yöntemler kullanarak hurda, pert veya çekme belgeli araçların bilgileri ile değiştiren 22 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bayburt ve çevre illerde çalıntı, yakalamalı ve hacizli durumda bulunan araçların şasi numaralarını değiştirerek vatandaşlara satan gruba yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca Bayburt ve çevre illerde resmi belgede sahtecilik (change oto) suçunu işlediği değerlendirilen şahıslara yönelik 18 Mart 2020 tarihinden itibaren yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, haksız kazanç elde etmek maksadıyla, çalıntı, yakalamalı ve hacizli durumda bulunan araçların şasi numaralarını çeşitli yöntemler kullanarak hurda, pert veya çekme belgeli araçların bilgileri ile değiştiren 22 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin yerleşkelerinde yapılan aramalarda 17 adet otomobil ve 5 adet motor bloğu ele geçirildi.
Gözaltına alınarak jandarmaya götürülen şahıslar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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