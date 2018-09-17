Bayburt'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bayburt'ta, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Avni Oltulu (63) idaresindeki 69 AL 039 plakalı kamyonet, Masat köyü Yanık köprü mevkisinde Ömer Çeri'nin (68) kullandığı 54 B 2496 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Oltulu ve Çeri ile İhsan Topuz (59) ve Fevzi Oktar (64) ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

