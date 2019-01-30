Bayburt’ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

Bayburt’ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi kentte olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Eğitime bir gün ara verilen kentte köy yollarının yüzde 80’inin kapalı olduğu ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kar ve tipi yüzünden dün akşam saatlerinde kapanan Bayburt-Erzurum karayolunun Kop Dağı Geçidi, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Sabah saatlerinde kontrollü olarak yeniden trafiğe açılan Kop Dağı Geçidi’nde yoğun karın devam etmesi dolayısıyla çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

