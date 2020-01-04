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  4. Bayburt’ta kar yağışı

Bayburt’ta kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 01:18 | Son Güncelleme

Bayburt’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza büründürdü.

Bayburt’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza büründürdü. Kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.
Bayburt ve çevresinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bayburt - Erzurum karayolu Kop Dağı Geçidinde zincirsiz yola giren ağır tonajlı araçlar zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında beklemek zorunda kaldı.
Bayburt kent merkezinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Bayburt Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmasına başlarken bazı vatandaşlarda karın tadını çıkardı.

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