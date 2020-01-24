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Bayburt’ta kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Bayburt’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.Bayburt’ta lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürürken, yüksek kesimlerde tipi de etkili oldu.

Bayburt’ta kar yağışı

Bayburt’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Bayburt’ta lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürürken, yüksek kesimlerde tipi de etkili oldu. Türkiye’de kışın çetin geçtiği illerden biri olan Bayburt’ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde birkaç santimetreye kadar ulaştı.
Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından kar yağışının ardından tuzlama ve kar küreme çalışması yapılırken, meydana gelebilecek buzlanmaya karşı kent içerisindeki ana cadde, yollarla birlikte, şehre uzak daha çok kar yağışı alan mahallelerde de tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Bayburt’ta kar yağışı

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