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Bayburt'ta, karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 10:30 | Son Güncelleme

Bayburt'ta, karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Aydıntepe ilçesinden Sultan Murat Yaylası'na gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan Ünsal Altuntaş ve eşi, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Kemer mevkisinde kar nedeniyle mahsur kaldı.

Altuntaş'ın durumu bildirmesi üzerine, harekete geçen Aydıntepe İlçe Özel İdare ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, 2 saat süren çalışmanın ardından Kemer mevkisine ulaştı.

Sağlık durumları iyi olan Ünsal Altuntaş ve eşi, ekiplerin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.

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Aydıntepe Bayburt karda mahsur kalan kişiler kurtarıldı

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