Bayburt'ta, karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Aydıntepe ilçesinden Sultan Murat Yaylası'na gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan Ünsal Altuntaş ve eşi, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Kemer mevkisinde kar nedeniyle mahsur kaldı.
Altuntaş'ın durumu bildirmesi üzerine, harekete geçen Aydıntepe İlçe Özel İdare ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, 2 saat süren çalışmanın ardından Kemer mevkisine ulaştı.
Sağlık durumları iyi olan Ünsal Altuntaş ve eşi, ekiplerin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum