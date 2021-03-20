Bayburt’ta karda mahsur kalan 3 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

Kar ve tipinin etkili olduğu Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya Yaylası’nda araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’e gitmek için yola çıkan 3 kişi, Soğanlı Dağları’ndaki 2 bin 400 rakımlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmasının ardından mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı.

Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.



