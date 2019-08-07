Bayburt'ta kaybolan genç kızın cesedi bulundu

Bayburt'ta, 4 Ağustos Pazar gecesinden itibaren haber alınamayan genç kızın cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Akşar köyünde ikamet eden ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Melike Erdoğan'ın (21) bulunması için yürütülen ve dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Giresun'dan gelen dağ komandolar, Bayburt ve Trabzon AFAD, UMKE ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Drone ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarının üçüncü gününde Erdoğan'ın cesedi, köydeki gölette bulundu. Ceset, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

