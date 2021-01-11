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Bayburt’ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında çiftçilere koyunları teslim edildi

11.01.2021 08:49 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı.Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ın katılımıyla merkeze bağlı Kitre köyünde koyun dağıtım töreni düzenlendi.

Bayburt’ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ın katılımıyla merkeze bağlı Kitre köyünde koyun dağıtım töreni düzenlendi. Projenin ilk etabı kapsamında 4 çiftçiye 400 koyun teslim edildi.
Vali Cüneyt Epcim, " Özellikle koyun yetiştiriciliği noktasında Türkiye’de en önemli vilayetlerden birinin Bayburt olduğunu düşünüyoruz. Çünkü toplam alanının yüzde 60’ının mera varlığı olarak değerlendirilebileceği düşünüldüğünde Bayburt bu proje kapsamında önemli katma değer sunacak. Milli ekonomiye büyük katkısı olacak. Yerelde çiftçimize çok büyük katkısı olacak. Bayburt içinde de Kitre köyünün geniş, kaliteli meraları olması sebebiyle özel bir yeri olduğunu biliyoruz. Köyümüzde şu anda 16 kişi müracaatta bulundu. Bu rakamın 35’i bulacağına inanıyorum." dedi.

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