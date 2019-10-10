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Bayburt'ta kuşburnu hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta, yöreye özgü kuşburnunun hasadı başladı.

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'ta, yöreye özgü kuşburnunun hasadı başladı. Vatandaşlar dikenli ağaçlardan topladıkları kuşburnu ile kış aylarında tüketmek için tatlı çorba, reçel ve meyve suyu yapıyor.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde yetişen kuşburnu hasadı başladı. Kuşburnu, Kabaçayır köyünde vatandaşlar tarafından dikenli ağaçlardan tek tek elle toplanıyor. C vitamini açısından zengin olan kuşburnu, toplandıktan sonra evlerde çürükleri ayıklanıyor, sapları temizleniyor. Zor şartlarda toplanan kuşburnu ile tatlı çorba, reçel ve meyve suyu yapılıyor, kış aylarında tüketiliyor.

Kabaçayır köyü sakinlerinde Mecit Bayburtlu, kuşburnunun yörelerine ait eşsiz bir lezzet olduğunu belirterek, "Biz de bu lezzeti kış gelmeden sonbahar aylarında topluyoruz. Bununla kokoç çorbası, reçel ve marmelat yapıyoruz. Kışın tüketiyoruz. Sağlık açısından çok faydalı" dedi.

Ganime Altundaş ise, "Çürükleri seçiyoruz, sağlamları alıyoruz. Tatlı çorba ve şurubu yapılıyor. Çok lezzetli. Herkese sağlık için tavsiye ederiz" diye konuştu.

Aktar Kadir Temür de "Kuşburnu bağışıklık sistemini güçlendirdiği için gribal enfeksiyona karşı çok faydalı. Herkese tüketmelerini tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

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