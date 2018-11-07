Bayburt'ta mandıra sahibi bıçaklanarak öldürüldü

Bayburt'ta bir mandıra sahibi, çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kitre köyüne bağlı Uğurlu mezrasında mandıra sahibi Cem Özer (52) ile hayvanların bakım işlerini yapan N.Ş. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

N.Ş. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Özer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Özer'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Suç aletiyle olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekiplerince mezrada yakalandı.

Gözaltına alınan N.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Özer'in, N.Ş'yi mandırada hayvanların bakımına yardım etmesi için yaklaşık iki ay önce işe aldığı öğrenildi.

