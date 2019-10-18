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Bayburt’ta Mehmetçik’e destek yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

Bayburt’ta‘Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek amacıyla destek yürüyüşü düzenlendi.Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nce düzenlenen yürüyüşe katılmak üzere ellerinde Türk bayraklarıyla Saat Kule Meydanında bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen ve 5 gün ara verilen Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüşe geçti.Askerlik Şubesi önüne kadar yürüyen vatandaşlar, yürüyüş boyunca "Kahrolsun PKK", "En büyük asker bizim asker" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.Burada açıklama yapan Bayburt Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal: “PYD,YPG ve DAEŞ’e karşı başlatılan ve ara verilen Barış pınarı harekatına katılan askerlerimize destek olmak amacıyla şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve siz değerli Bayburt halkıyla beraber yürüyüşümüzü gerçekleştirdik” dedi.Kendisinin de gazi olduğunu anımsatan Köksal, “Kolsuz, bacaksız, gözsüz olur ancak vatansız, bayraksız, ezansız olmaz.

Bayburt’ta Mehmetçik’e destek yürüyüşü

Bayburt’ta‘Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek amacıyla destek yürüyüşü düzenlendi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nce düzenlenen yürüyüşe katılmak üzere ellerinde Türk bayraklarıyla Saat Kule Meydanında bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen ve 5 gün ara verilen Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüşe geçti.
Askerlik Şubesi önüne kadar yürüyen vatandaşlar, yürüyüş boyunca "Kahrolsun PKK", "En büyük asker bizim asker" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.
Burada açıklama yapan Bayburt Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal: “PYD,YPG ve DAEŞ’e karşı başlatılan ve ara verilen Barış pınarı harekatına katılan askerlerimize destek olmak amacıyla şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve siz değerli Bayburt halkıyla beraber yürüyüşümüzü gerçekleştirdik” dedi.

Kendisinin de gazi olduğunu anımsatan Köksal, “Kolsuz, bacaksız, gözsüz olur ancak vatansız, bayraksız, ezansız olmaz. Allah ordumuzu her zaman ve her yerde muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, bazı kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayburt’ta Mehmetçik’e destek yürüyüşü

Bayburt’ta Mehmetçik’e destek yürüyüşü

Bayburt’ta Mehmetçik’e destek yürüyüşü

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