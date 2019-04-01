HABER

Bayburt'ta MHP, 10 yıl sonra kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 19:07 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre MHP, 10 yıl aradan sonra yeniden kazandı. MHP, Bayburt Belediyesi'nin yanı sıra 1 ilçe belediyesini de alırken, AK Parti ise 1 ilçe belediyesini kazandı.

Bayburt'ta MHP, 10 yıl sonra kazandı

BAYBURT, (DHA) - BAYBURT'ta, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre MHP, 10 yıl aradan sonra yeniden kazandı. MHP, Bayburt Belediyesi'nin yanı sıra 1 ilçe belediyesini de alırken, AK Parti ise 1 ilçe belediyesini kazandı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci, 10 bin 898 oy ve yüzde 56,52'lik oranla Bayburt Belediye Başkanlığı'na seçildi. AK Parti'nin adayı Fatih Yumak ise kullanılan oyların yüzde 35,80'ini aldı. Bayburt'ta, 2014 seçimlerinde AK Parti'li Mete Memiş'e kaybeden MHP, yüzde 38,72'lik oy oranını bu seçimde 17,8 puan artırdı.
MHP'li Pekmezi, 1999- 2004 yıllarında da Bayburt Belediye Başkanlığı yapmıştı. AK Parti, daha önceki seçimlerde Türkiye genelinde en yüksek oy aldığı illerden olan Bayburt'ta, bu kez kaybetti. Bayburt Belediye Başkanı AK Parti'li Mete Memiş'in 31 Mart yerel seçimi için yeniden aday gösterilmemesi, parti tabanından tepkilere neden olmuş, bazı partililer ise istifa etmişti.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Bayburt'ta kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:
MHP
Bayburt Belediyesi: Hükmü Pekmezci
Aydıntepe: Haşim Şentürk
AK Parti
Demirözü: Arslan Gürer

FOTOĞRAFLI

Bayburt'ta MHP, 10 yıl sonra kazandıBayburt'ta MHP, 10 yıl sonra kazandı

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Sekreter olarak girdiği belediyeye başkan olduSekreter olarak girdiği belediyeye başkan oldu
Seçimi kazanan başkanın ilk icraatı çöp toplamak olduSeçimi kazanan başkanın ilk icraatı çöp toplamak oldu

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

AK Parti'den flaş Ankara açıklaması: Seçim sonuçları...

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.