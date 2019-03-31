HABER

Bayburt'ta, MHP adayı Hükmü Pekmezci kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:46 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Hükmü Pekmezci kazandı.

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'ta resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Hükmü Pekmezci kazandı.

MHP Bayburt Belediye Başkan adayı Hükmü Pekmezci resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi ilk sırada tamamladı. AK Parti adayı Fatih Yumak ise seçimlerde ikinci oldu. MHP'li Hükmü Pekmezi, 1999-2004 yılları arasında da Bayburt Belediye Başkanlığı yapmıştı. AK Parti, daha önceki seçimlerde Türkiye genelinde en yüksek oy aldığı illerden olan Bayburt'ta, bu kez kaybetti. Bayburt Belediye Başkanı AK Parti'li Mete Memiş'in 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimler'de yeniden aday gösterilmeyişine parti tabanından tepkiler olmuş, bazı partililer ise istifa etmişti.

HÜKMÜ PEKMEZCİ KİMDİR?

Hükmü Pekmezci, 1954 yılında Bayburt'ta doğdu. Erzurum Eğitim Enstitüsü'nü tamamlayarak fen dersleri öğretmeni olarak mezun oldu. Gümüşhane Öğretmen Lisesi'ne, ardından da Gümüşhane Lisesi'ne öğretmen ve idareci olarak atandı. Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atandı. Bu dönemde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Bölümü'nde lisansını tamamlayarak 1987 yılında aynı fakülteden kimyager olarak mezun oldu. 1999 yerel seçimlerinde MHP'den Bayburt Belediye Başkanı olarak seçilen Pekmezci, 5 yıl boyunca bu görevi yürüttü. Hükmü Pekmezci, evli ve 2 çocuk babasıdır.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek kazandıAntalya'da CHP'li Muhittin Böcek kazandı
Muğla Büyükşehir'de zafer CHP'li Osman Gürün'ünMuğla Büyükşehir'de zafer CHP'li Osman Gürün'ün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.