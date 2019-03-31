Bayburt'ta, MHP adayı Hükmü Pekmezci kazandı

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'ta resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Hükmü Pekmezci kazandı.

MHP Bayburt Belediye Başkan adayı Hükmü Pekmezci resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi ilk sırada tamamladı. AK Parti adayı Fatih Yumak ise seçimlerde ikinci oldu. MHP'li Hükmü Pekmezi, 1999-2004 yılları arasında da Bayburt Belediye Başkanlığı yapmıştı. AK Parti, daha önceki seçimlerde Türkiye genelinde en yüksek oy aldığı illerden olan Bayburt'ta, bu kez kaybetti. Bayburt Belediye Başkanı AK Parti'li Mete Memiş'in 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimler'de yeniden aday gösterilmeyişine parti tabanından tepkiler olmuş, bazı partililer ise istifa etmişti.

HÜKMÜ PEKMEZCİ KİMDİR?

Hükmü Pekmezci, 1954 yılında Bayburt'ta doğdu. Erzurum Eğitim Enstitüsü'nü tamamlayarak fen dersleri öğretmeni olarak mezun oldu. Gümüşhane Öğretmen Lisesi'ne, ardından da Gümüşhane Lisesi'ne öğretmen ve idareci olarak atandı. Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atandı. Bu dönemde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Bölümü'nde lisansını tamamlayarak 1987 yılında aynı fakülteden kimyager olarak mezun oldu. 1999 yerel seçimlerinde MHP'den Bayburt Belediye Başkanı olarak seçilen Pekmezci, 5 yıl boyunca bu görevi yürüttü. Hükmü Pekmezci, evli ve 2 çocuk babasıdır.

