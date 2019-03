Bayburt’ta MHP uzun bir aradan sonra zaferini kutladı

“Sakin olalım birbirimizi incitmeyelim”

Siyasi parti ayrımı yapmaksızın hizmet edeceğini söyleyen Pekmezci, “Bugünden itibaren hangi siyasi düşüncede olursa olsun elimden geldiği kadar sizi birbirinizden ayırt etmeden her birinizi Allah’ın bir emaneti olarak kabul edip, ona göre hizmet vereceğim. Sizlerden bir şey istiyorum. Sakin olalım birbirimizi incitmeyelim. Mutluluğumuzu ağırbaşlı, vakur Bayburtlu olmanın gururu içerisinde yaşayalım. Allah nasip ederse belediyede göreve başladığım andan itibaren o kapılar her zaman size açık olacak. Unutmayalım kimseyi incitmeden bu şehirde yaşayan herkesi kucaklayarak kardeşçe yaşayacağız. Her zaman başarı olabilir ama birlikte başarmanın mutluluğu işte bu. Bayburtlu olmak bu. Yiğit Bayburtlu kardeşlerim sizler sağdan soldan gelen esintilere hiçbir zaman kulak asmadınız. Çünkü sizin yüreğinizde Bayburt sevdasının, Bayburt coşkusunun büyüklüğü vardı. O büyüklüğü gerçekleştirdiniz ve bugün karşınıza aday olarak çıktığım yolda belediye başkanı olarak çıktım, size şükran duyuyorum” diye konuştu.

Kasap: "Ne yaptıksa Bayburt için yaptık"

MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap ise, “Allah hepinizden razı olsun biz inandık ve başardık. Ne yaptıksa Bayburt için yaptık. Bayburt için sahada çalıştık. Hiç kimseyi incitmeden bugüne kadar geldik. İnşallah devamında da sizlere layık olmak için çalışacağız. Sizlerin emrindeyiz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.