Bayburt’ta MHP uzun bir aradan sonra zaferini kutladı

Bayburt Belediyesi üç dönemin ardından yeniden MHP’ye geçti. Milliyetçi Hareket Partisi Adayı Hükmü Pekmezci, resmi olmayan sonuçlara göre Bayburt Belediye Başkanı seçildi.

Hükmü Pekmezci, 1999 yılında yine MHP’den kazandığı Bayburt Belediyesi’nde 5 yıl görev yapmış, 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde ise 7 oy ile AK Parti karşısında kaybetmişti. Pekmezci üç dönemin ardından Bayburt Belediye Başkanlığını yeniden ve 4 binin üzerinde bir oy farkıyla aldı.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından partililer Cumhuriyet Caddesi’nde meşaleler yakarak Hükmü Pekmezci’yi karşıladı. MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap ve MHP’li Meclis üyeleri ile birlikte platforma çıkan Pekmezci, burada bir konuşma yaptı.

“Birbirimizi üzmeden, kırmadan, dökmeden bir olacağız. Bayburt olacağız”

Pekmezci burada yaptığı konuşmada, “Bugün karşınıza Bayburt Belediye Başkanı olarak çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sırtıma büyük bir yük yüklediniz. Size layık olma adına gecemi gündüzümü feda edeceğim. Ben bana oy veren vermeyen tüm Bayburtluların Belediye Başkanı olacağım. Küçük ama yürekleri büyük insanların yaşadığı bu şehirde birbirimizi üzmeden, kırmadan, dökmeden bir olacağız. Beraber olacağız, Bayburt olacağız” dedi.