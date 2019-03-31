Bayburt'ta MHP'li aday kazandı, partililer kutlama yaptı

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT’da Mahalli İdare Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre başkanlığı kazanan Milliyetçi Hareket Partisi adayı Hükmü Pekmezci'nin destekçileri kent merkezinde toplanarak kutlama yaptı.

Bayburt’da, resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP’li aday Hükmü Pekmezci, Belediye Başkanı seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Bayburt kent merkezine akın eden MHP’liler, Türk bayraklarıyla cadde ve sokakları doldurarak seçim zaferini kutladı ve Pekmezci için slogan atıldı.

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