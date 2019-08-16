HABER

Bayburt’ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 17:48 | Son Güncelleme

Bayburt’ta 21 Şubat Sanayi Sitesi’nde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre saat 15.30 sıralarında Bayburt’tan Erzurum yönüne giden Salih K.

Bayburt’ta 21 Şubat Sanayi Sitesi’nde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre saat 15.30 sıralarında Bayburt’tan Erzurum yönüne giden Salih K. yönetimindeki 25 DL 203 plakalı minibüs, sanayi sitesinden çıkarak kavşağa doğru girmeye çalışan Muhsin Bayram (66) yönetimindeki 34 U 8462 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yöne geçen araç yol kenarında bulunan çimentolara çarparak durabildi. Çevredeki esnafın haber vermesi üzerine olay yerine 112, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Muhsin Bayram ve araç içerisinde bulunan Hatice Bayram ile Behiye Erdemir, araç içerisinden çıkarılarak 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Muhsin Bayram hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı, diğer iki yaralının durumumun ise iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Öte yandan kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Muhsin Bayram yönetimindeki otomobilin karşı yola geçmek için kavşağa doğru gittiği ve bu sırada ana yoldan gelen Salih K. yönetimindeki minibüsün bu araca çarptığı görülüyor.

Fedakar annenin büyük mücadelesiFedakar annenin büyük mücadelesi
Serinlemek için girdiği gölde boğulduSerinlemek için girdiği gölde boğuldu
Yemek pişirirken ateşe düşen kadın ağır yaralandıYemek pişirirken ateşe düşen kadın ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...

İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk hayatını kaybetti

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

5 yaşındaki çocuktan acı haber! Nefes borusuna lokması kaçtı

5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

Ataşehir'de dehşet anları! Önce darp edip sonra silahla vurdu

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç deprem gerçeğini açıkladı

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç gerçeği açıkladı!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.