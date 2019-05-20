Bayburt’ta ‘Onbeşi’ geleneği yaşatılıyor

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT’ta her yıl ramazan ayının 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen 'Onbeşi' geleneği yüzyıllardır sürdürülüyor. Minikler poşet bıraktıkları evlerden şeker, kuruyemiş ve hediye topluyor.

Kentte, ramazan kültürünün önemli bir parçası olan 'Onbeşi' geleneği, yüz yıllardır yaşatılmaya devam ediyor. Her yıl ramazanın 15'inci gününde çocuklar, iftardan sonra kapı kapı dolaşarak ‘Onbeşi’ geleneğiyle kuruyemiş ve şeker topluyor. Renkli görüntülere sahne olan gelenekte, yöre sakinleri de kapılarına poşet asan çocukları eli boş göndermeyerek yüzlerini güldürüyor.

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