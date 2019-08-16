HABER

Bayburt'ta orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 17:16 | Son Güncelleme

100 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ Bayburt'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazkurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün başlayan yangın kontrol altına alındı.

100 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ Bayburt'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazkurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün başlayan yangın kontrol altına alındı. Ormanlık alanda 3-4 noktada devam eden yangını soğutma çalışmaları sürerken, arazinin sarp olması nedeniyle arazözlerle yangına müdahale edilemedi. Vatandaşlar kazma küreklerle ekiplere destek verirken itfaiyenin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Özel İdare ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Kontrol altına alınan yangında 100 dönüm alan zarar gördü. Köyde yaşayan vatandaşlardan İsmail Tetik, "Arazi yapısı nedeniyle arazözler yangın bölgesine gidemiyor. Bizler de ekiplere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yangın iki gündür sürüyor. Kontrol altına alındı. Helikopter desteği olursa tamamen söndürülebilir" dedi.

Gaziyi acımasızca darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme Gaziyi acımasızca darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme
Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!
5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...

İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk hayatını kaybetti

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

5 yaşındaki çocuktan acı haber! Nefes borusuna lokması kaçtı

5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

Ataşehir'de dehşet anları! Önce darp edip sonra silahla vurdu

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç deprem gerçeğini açıkladı

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç gerçeği açıkladı!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.