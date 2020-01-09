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  4. Bayburt'ta sevindiren nüfus artışı

Bayburt'ta sevindiren nüfus artışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt'ta, binde 22.8'lik nüfus artışı yaşandı.

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt'ta, binde 22.8'lik nüfus artışı yaşandı. Kent sakinleri, 80 bin 417'den 82 bin 274'e yükselen nüfustaki artışının sebebini, bölgeye yapılan yatırımlar ve kentte asayiş olaylarının nadir görülmesine bağladı.
Türkiye İstatistik Kurumu, ADNKS verilerinden yapılan hesaplamalara göre Bayburt'un nüfusu binde 22.8 arttı. İlin nüfusu,80 bin 417'den 82 bin 274'e yükseldi. Kentte yaşanan nüfus artışını değerlendiren vatandaşlar, nüfus artışının sebebini, kentlerinin güvenli olmasına bağladı. Nüfus artışı, kentteki esnaf ve vatandaşlar ise memnun etti.
'İNSANLAR HUZUR ARIYOR'
Bayburt’un sakin bir şehir olduğunu belirten kent sakinlerinden Adem Şen, "İnsanlar küçük şehirlerde, huzuru arıyorlar ve kafa dinlemeye çalışıyorlar. Bu yüzden küçük şehirler, son dönemlerde tercih ediliyor. Bayburt’ta bu şehirlerden birisi" dedi.
'GÜVENİLİR BİR ŞEHİR'
Bayburt’ta yaşanan nüfus artışının esnafı olumlu etkilediğini söyleyen Ozan Aydoğdu da kentte asayiş olaylarının çok az yaşandığına dikkat çekerek, "Bayburt, çok huzurlu ve güvenilir bir şehir. Burada ne hırsızlık olayı olur, ne yaralama, ne de gasp. Mesela İstanbul’da insanlar sürekli korku içerisinde yaşıyor. Bizler de burada yıllardır esnaflık yapıyoruz. Eskiden kış aylarında nüfus azalırdı, şimdi sokaklar kalabalıklaştı, bu da esnafı olumlu etkiliyor" diye konuştu.
'İŞ İNSANLARI MEMLEKETİNİ UNUTMASIN'
Bayburtlu iş insanlarına yatırım çağrısı yapan Barış Çelebi de, "Bayburt’un nüfusu son zamanlarda arttı. İş insanları da memleketlerine yatırımlar yaptı, bu yatırımların devam etmesini temenni ediyoruz. Bayburtlu iş insanları, memleketlerini unutmasınlar. Buradaki insanlar huzur içinde yaşıyor" dedi.
'ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILDI'
İnsanların artık büyük şehirlerden sıkıldığını ve memleketlerine döndüğünü kaydeden Davut Doğan ise, "Kentte nüfus artışı yaşandı, bu da Bayburt’a olumlu anlamda yansıyor. Bayburt’ta önemli yatırımlar da yapıldı, kent göç almaya başladı. İnsanlar artık daha küçük ve güvenilir yerlerde yaşamak istiyor" ifadelerini kullandı.

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