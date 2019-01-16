HABER

Bayburt'ta şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 00:36 | Son Güncelleme

Saruhan ve Yeniköy mevkisinde mahsur kalan 3'ü ilkokul öğrencisi 8 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı

Bayburt'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle mahsur kalan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 8 kişi kurtarıldı.

Kentte aralıklarla etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Sancaktepe Köyü İmam Hatip İlkokulu ve Ortaokulundan öğrencileri taşıyan Kenan Kanat idaresindeki öğrenci servisi, Yeniköy'e 3 kilometre mesafede mahsur kaldı.

Öğrenci servisinin köye yakın bir yerde mahsur kaldığı bilgisini alan 4 köy sakini, aracın mahsur kaldığı yere ulaştı. Şoförün haber vermesi üzerine çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 8 saatlik mücadelenin ardından öğrenci servisine ulaştı.

Öğrenci ve vatandaşları Yeniköy'e ulaştırmak için çalışma yürüten ekipler, bir müddet sonra şiddetli rüzgar nedeniyle ilerleyemedi. Ekipler bunun üzerine öğrenci ve vatandaşları, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın talimatıyla Bayburt il merkezine getirdi.

Bayburt Öğretmenevi'nde misafir edilecek öğrenci ve vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasının ardından köylerine ulaştırılacak.

Yeniköy muhtarı ve okul servisi şoförü Kenan Kanat, AA muhabirine, öğrencilerle 8 saat mahsur kaldıklarını söyledi.

Yardım çağrılarına İl Özel İdaresi ekiplerinin yetiştiğini belirten Kanat, çok kar olduğunu ve ekiplerin yolu açmak için yoğun mücadele verdiğini ifade etti.

Kenan Kanat, kar kalınlığının bulundukları alanda fırtına nedeniyle 2 metreye kadar ulaştığını dile getirerek, 3 öğrenciyle yolda kaldıklarını, kendilerini kurtarmak için köyden de 4 kişinin geldiğini, hep birlikte mahsur kaldıklarını kaydetti.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
63 yaşındaki kadının organları 3 kişiye umut oldu63 yaşındaki kadının organları 3 kişiye umut oldu
Manisa'da korkutan deprem!Manisa'da korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayburt fırtına

En Çok Okunan Haberler

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Dere sularına kapılmıştı, acı haber geldi

Dere sularına kapılmıştı, acı haber geldi

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burası İzmir! Kar kalınlığı yarım metreyi geçti

Burası İzmir! Kar kalınlığı yarım metreyi geçti

Denizli'de öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Denizli'de öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Manisa'da 3.0 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da evinde ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da ölü bulundu!

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.