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Bayburt'ta sökülen 'Atatürk heykeli' yerine konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 10:37 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta, geçen yıl belediyenin 'Saray Bahçesi' düzenlemesi projesi kapsamında geçici olarak kaidesinden sökülen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli, tamamlanan çalışmaların ardından yeni yerine konuldu.

Bayburt'ta sökülen 'Atatürk heykeli' yerine konuldu

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT'ta, geçen yıl belediyenin 'Saray Bahçesi' düzenlemesi projesi kapsamında geçici olarak kaidesinden sökülen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli, tamamlanan çalışmaların ardından yeni yerine konuldu.
Bayburt Belediyesi tarafından geçen yıl kent meydanı düzenlemesi kapsamında 'Saray Bahçesi' projesi başlatıldı. Yeraltında 150 araçlık otoparkı, oturma alanları, süs havuzları ve yeşil alanlardan oluşacak proje inşaatı sırasında zarar görmemesi için kaidelerinden sökülen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanları’na ait heykeller, üzerleri brandayla örtülerek belediye malzeme parkının açık alanına konuldu. Rüzgârın etkisiyle parçalanan brandaların sarılı olduğu heykel fotoğrafları paylaşıldığı; sosyal medyada tepki çekti. Tepkiler üzerine heykeller açık alandan alınarak kapalı alana taşındı.
HEYKEL ALANA KONULDU
Kent meydanında proje çalışmalarında sona gelinirken, daha önce yerinden sökülen Atatürk'ün şaha kalkmış at sırtında duruşunun tasvir edildiği heykel, belediye ekiplerince başlatılan çalışmayla bugün sabah saatlerinde yenilenen meydanda oluşturulan kaideye vinç yardımıyla monte edildi. Bayburt Belediyesi Başkanı MHP'li Hükmü Pekmezci de, ekiplerin heykelin oluşturulan alana konulma aşamasındaki çalışmalarını da yakından inceledi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söküldüğü bölgenin yakınında bir noktaya yerleştirilen heykelin çevresindeki eksikliklerin kısa sürede giderileceği, diğer heykellerin ise kentin farklı noktalarına yerleştirileceği belirtildi.
'BAYBURT, ATATÜRK'ÜN YAPTIKLARIYLA HER ZAMAN GURUR DUYDU'
Bayburt'un milli ve manevi değerlerinin üst seviyede olan bir kent olduğunu belirten Başkan Pekmezci, "Bayburt Belediyesi tarafından daha önceden yapılan bir çevre düzenlemesi nedeniyle kaldırılan Atatürk anıtı yeniden yerine konuldu. Sosyal medyada farklı şekillerde ifadelerde bulunuldu. Bayburt, milli ve manevi değerleri gerçekten üst seviyede olan bir şehirdir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtı uygun bir alanda saklanmış ve tekrar ona bir layık şekilde düzenleme yapılarak yerine konuldu. Bayburt Türkiye Cumhuriyetinin kurucusuna her zaman saygı duymuş, onun yaptıklarıyla her zaman gurur duymuştur. Düzenleme yapıldı ve heykel yerine konulmuştur. Biz Bayburtlular olarak her zaman bu hasretlerimizi öne çıkarmışızdır. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını da hiçbir zaman unutmamışızdır" dedi.
Alanda çalışmalarda sona gelindiğini de kaydeden Pekmezci, projenin açılışını 22-28 Temmuz tarihleri arasında Bayburt'ta düzenlenecek olan Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat şölenine yetiştirmeyi hedeflediklerini de kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Bayburt'ta sökülen 'Atatürk heykeli' yerine konulduBayburt'ta sökülen 'Atatürk heykeli' yerine konulduBayburt'ta sökülen 'Atatürk heykeli' yerine konulduBayburt'ta sökülen 'Atatürk heykeli' yerine konuldu

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