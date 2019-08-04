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Bayburt'ta tedavi edilen sokak hayvanları sahiplendiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:11 | Son Güncelleme

BAYBURT Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce, sokaktan toplanan sahipsiz, yardıma muhtaç kedi ve köpekler, tedavi ve bakımları yapılıp ücretsiz olarak sahiplendiriliyor.

Bayburt'ta tedavi edilen sokak hayvanları sahiplendiriliyor

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce, sokaktan toplanan sahipsiz, yardıma muhtaç kedi ve köpekler, tedavi ve bakımları yapılıp ücretsiz olarak sahiplendiriliyor.
Kentte, sokakta başıboş dolaşan, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlar toplanarak, Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavi ve bakımları yapılıyor. Veterinerler, bakıma muhtaç sokak hayvanlarını yeniden sağlığına kavuştururken, diğer yandan da kedi ve köpekleri de ücretsiz olarak sahiplendirmeye çalışıyor. Köylerden kente bırakılan ve yollarda tehlike oluşturan başıboş hayvanlar da modern tarım yerleşkesinde oluşturulan barınakta tutularak olası olumsuzlukların önüne geçiliyor. Hayvan barınağının daha da işlevsel olması için çalışmalar sürerken, hayvanların bakımının yanı sıra öğrenciler de gönüllü olarak hayvan barınağında görev yapıyor. Özellikle Bayburt Üniversitesi Veteriner Sağlık Teknikeri mezunu ve stajyer öğrenciler, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ndeki klinikte uzman veterinerlere yapılan ameliyata katılıp, birçok uygulamayı da yerinde görme imkânı elde ediyor.
‘HAYVANLAR SAHİPLENDİRİLMELİ'
Veteriner İşleri Müdürlüğü Sorumlusu Veteriner Hekim Mesut Çavdar, yürüttükleri çalışmalarla pek çok sokak hayvanının tedavisini yaparak onlara sıcak yuva imkânı sağladıklarını söyledi. Çavdar, "Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezimizde, Bayburt Üniversitesi Veteriner Sağlık Teknikeri mezun ve stajyer arkadaşlarımızın kısırlaştırma operasyonu devam ediyor. Birçok hayvanı burada tedavi ettik. En son bir kedi felçliydi, şimdi ise yürümeye başladı. İsteyene il dışında da olsa kargo ile gönderip hayvanları sahiplendiriyoruz. Biz, hayvanların satın alınması değil, sahiplendirilmeli diyoruz" dedi.

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Bayburt'ta tedavi edilen sokak hayvanları sahiplendiriliyorBayburt'ta tedavi edilen sokak hayvanları sahiplendiriliyorBayburt'ta tedavi edilen sokak hayvanları sahiplendiriliyorBayburt'ta tedavi edilen sokak hayvanları sahiplendiriliyor

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