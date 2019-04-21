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Bayburt'ta tır şoförü aracında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 21:15 | Son Güncelleme

Bayburt'ta tır şoförü aracında ölü bulundu

Bayburt'ta tır şoförü aracında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün Kayseri'den Bayburt'a mobilya getiren tır sürücüsü Cengiz Kiliken'den haber alamayan yakınları durumu Bayburt Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Kiliken'in kullandığı 38 ZK 783 plakalı aracın Genç Osman Mahallesi Dedepaşa Caddesi üzerinde park halinde olduğunu belirledi.

Araçta inceleme yapan ekipler, Kiliken'in araçta hareketsiz olduğunu fark etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kiliken'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kiliken'in cenazesi, Bayburt Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Bayburt Kayseri ölü bulundu tır şoförü

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