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Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 17:02 | Son Güncelleme

Bayburt’ta otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Irak uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.Kaza, Bayburt - Erzurum karayolu Kop Dağı güzergâhında öğle saatlerinde meydana geldi.

Bayburt’ta otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Irak uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, Bayburt - Erzurum karayolu Kop Dağı güzergâhında öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu Havar Ayoob Yaseen idaresindeki otomobil Kop Dağı yakınlarında devrildi. Kazada araçta bulunan Irak uyruklu Salah Ayoob Yaseen olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada sürücüyle birlikte aynı aileden toplam 6 kişide yaralandı. Yaralılar ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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