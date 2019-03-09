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Bayburt’ta vaşak görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

Bayburt’ta ender görülen hayvanlardan vaşak, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bayburt’ta ender görülen hayvanlardan vaşak, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yol üzerindeki vaşağın rahat tavırları dikkat çekti.
Bayburt Erzurum karayolu arasındaki Kop Dağı geçidinde bir vatandaş tarafından görüntülenen hayvanın yol kenarındaki rahat tavırları dikkat çekiyor. Bir süre kendisini kameraya çeken vatandaşlara bakan vaşak daha sonra yolun karşısına geçerek dağa çıkıp gözden kayboluyor.
Doğada nadir olarak görüşen vaşakların Anadolu’da sayıları tam olarak bilinmiyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, koruma altına alınan hayvanlar listesinde.

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