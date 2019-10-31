HABER

Bayburt'ta, yanan 7 ev ve 2 ahırdan geriye enkaz yığınları kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 15:52 | Son Güncelleme

BAYBURT'un merkeze bağlı Mutlu köyünde çıkan yangında alevlera teslim olan 7 ev ile 2 ahırdan geriye enkaz yığını kaldı.

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'un merkeze bağlı Mutlu köyünde çıkan yangında alevlera teslim olan 7 ev ile 2 ahırdan geriye enkaz yığını kaldı.
Merkeze bağlı Mutlu köyündeki bir evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler, bitişikteki ev ve ahırlara sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, 7 ev ile 2 ahır yandı. Yangının elektrik panosundaki kabloların şase yapması sonucu çıktığı belirtildi.
Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, ev ve ahırlardan geriye kalan enkazı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de köye gelerek vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Meğer sapık milyarder...Bomba iddia! Meğer sapık milyarder...Bomba iddia!
Böreklerin içine altın gizledi, polise yakalandıBöreklerin içine altın gizledi, polise yakalandı
Ankara-İstanbul karayolunda tır devrildi: 1 yaralıAnkara-İstanbul karayolunda tır devrildi: 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Kredi kartı olanlar dikkat!

Kredi kartı olanlar dikkat!

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

İzmir'de korku dolu gece! İçinde çocukların da olduğu eve silahlı saldırı

Korku dolu gece! Çocuklar da oradaydı

Malatya'da korku dolu anlar! Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Başkent’te 3 gecekondu alev alev yandı

Ankara'da korkutan yangın! 3 ev küle döndü!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.