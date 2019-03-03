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Bayburt'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 00:07 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Bayburt'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA)- BAYBURT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Bayburt Gümüşhane yolunun Kayışkıran mevkiinde meydana geldi. Van'dan Samsun'a giden Metro firmasına ait yolcu otobüsü il merkezine 6 kilometre uzaklıkta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, 19 yolcu da yaralandı. Yaralı yolcular, ambulanslarla Bayburt ve Gümüşhane'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılarından bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bayburt'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralıBayburt'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralıBayburt'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralıBayburt'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı

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