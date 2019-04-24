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Bayburt'taki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 20:56 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 10'u tutuklu 31 rütbeli askerin yargılandığı davaya devam edildi

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 10'u tutuklu 31 rütbeli askerin yargılanmasına devam edildi.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşma, bir önceki celsede cumhuriyet savcısının mütalaasında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep ettiği tutuklu sanıklar Ahmet Ergüden, Altan Demirbaş, Cihat Aksu, Ali Demir, Mehmet Gümüş, Serdar Teke, Mehmet Yaşar Arıkan, Cem Erkut Döner, Selahattin Karabay ve Önder Taş'ın savunmaları ile başladı.

Daha sonra 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü talimatı ile gerçekleşen darbe girişimine katılma iradelerini ortaya koydukları, Anayasa'yı ihlal kasıt ve iradesiyle hareket ettikleri, yapılan yargılama sonucunda sanıkların üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığından "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları" talep edilen tutuksuz sanıklar savunmalarını yaptı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasına karşı taraf avukatlarının savunmasını almak üzere duruşmayı yarına erteledi.

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15 Temmuz darbe girişimi davası Bayburt Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi

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