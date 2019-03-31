Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Haşim Şentürk kazandı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Haşim Şentürk kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Haşim Şentürk bin 77, AK Parti adayı Fatih Eraslan 783, Saadet Partisi adayı Sezgin İstemi 15 oy aldı.

-Şentürk'ün öz geçmişi-

Haşim Şentürk, 1958 yılında Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Aydıntepe'de tamamlayan Şentürk, 2014 yılına kadar İstanbul'da ticaretle uğraştı. Şentürk, 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Aydıntepe Belediye Başkanı seçildi. Halen bu görevine devam eden Şentürk, evli ve 4 çocuk babasıdır.

